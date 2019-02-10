華航罷工旅客無奈 苦苓批機師：太沒良心了！

2019-02-10 13:08

〔即時新聞／綜合報導〕華航罷工協商目前仍無解，作家苦苓對此事發表看法，他以情理法三點分析，認為機師罷工站不住腳，並批評機師選在過年罷工，預警時間僅6小時，造成社會大眾不便，「你們，太沒良心了！」

苦苓昨在臉書批評，機師工會要求飛行8小時要派3名機師、12小時要派3名機師，苦苓提到，華航目前依國際AOR的規定，並未違法，「有哪一家航空公司已經達到你們華航要求的『最高標準』？」

至於機師工會希望以勞基法為訴求，苦苓則指出，勞基法一年休假116天，機師卻休到157天，「那你們要不要根據勞基法少休41天呢？」另外，苦苓也認為機師工會要求每年固定發13個月薪水的規定既不合法，也很奇怪。

針對機師工會也訴求限制外籍機師，苦苓則認為，禁用外籍機師則完全沒有道理，這種要求，只是自私的想要保障自己人而已。另外，苦苓批評機師工會提出的「未罷工的機師不能享有罷工後他們爭得的權利」，認為這根本是故意懲罰沒有加入罷工的機師。

苦苓批評，機師工會法、理上都站不住腳，還選在最多人返鄉時罷工，並在罷工前6小時前才告知，損失慘重而且無法彌補。他反問，當然有爭取罷工的權利，但是否對於可能遭受重大損失的旅客有一點同情心呢？並代替所有受害者對機師痛批，「你們，太沒良心了！」

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