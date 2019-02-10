機師工會：華航機師不是一盤散沙

2019-02-10 11:59

〔記者陳宜加／台北報導〕華航機師勞資談判昨晚沒有結果，機師工會理事長李信燕今天出面，向華航喊話，華航機師不是一盤散沙，已經團結在一起，「華航真的知道員工想要什麼嗎？」呼籲華航提出更好的對案，下次協商日期未定，但工會內部將持續討論。

李信燕說，昨晚協商會議結束，發現還有100多名機師夥伴在樓下等候，想知道協商狀況，驚訝如此團結，罷工一開始有很多人說，華航機師像一盤散沙、無法團結，飛行員散落世界各地，抓在一起有多麼困難，但當她昨晚非常感動，這麼多人願意挺身而出關心。

她說，昨協商起初氣氛較嚴肅，主要在於協商代表確認有爭議，華航宣稱罷工期間暫時停止僱傭關係，工會要求維持，勞動部已完整說明，合法罷工不能有不利待遇、包括解僱。目前雖無解僱狀況，但員工無法進入組員派遣，無法得知班表，等同被拒絕於門外。

李信燕昨晚原本快步離開上車，拒絕媒體採訪，她今天解釋，當時情緒比較激動，身為理事長，把自己當成華航一份子。華航機師來自世界各地，這次罷工有來自杜拜、澳洲各地機師打電話，討論主張與想法。

她說，罷工不是1、2天，團結對工會來說非常重要，也將持續進行罷工，期待華航公司提出更好方案，工會還有很多其他訴求尚未討論，希望協商過程中，華航審慎思考，目前工會已收到超過500份檢定證，華航後續航班安排，也提醒不得減員派遣犧牲飛行安全。

李信燕強調，目前還有超過50名機師無法返台，「華航真的了解員工嗎？真的知道他們想要什麼嗎？」

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