華航機師罷工 鄭文燦不給提問掉頭就走

2019-02-10 11:21

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕針對中華航空機師罷工，桃園市長鄭文燦昨面對媒體提問，侃侃而談，並再三強調若華航董事長何煖軒聽從他建議，罷工就不會發生，也因此引發外界質疑是要與何煖軒切割，不料，今天上午鄭文燦原定在參香行程結束後接受媒體聯訪，卻是自顧自發表完說法，隨即掉頭就走，連問都不給問，令在場媒體相當錯愕。

今天是正月初六，鄭文燦預定前往蘆竹、桃園、八德及大溪區共13間宮廟參香、發福袋，其中，幕僚安排於上午10點20分在桃園區的鴻福寺行程結束後，接受媒體聯訪。

不料，鄭文燦面對鏡頭僅簡短表示，昨天的協商稍有進展，但是還沒有達成最後的協議，希望華航以及機師工會能夠各退一步，並提及，自己認為乘客安全、飛航安全，還有華航整個的永續經營都是重要的，希望在交通部跟各單位的斡旋下，雙方能夠好好協商，以達成最大公數為目標。

鄭文燦自顧自發表完說法後，隨即掉頭離開，完全不理會媒體的呼喚，也令在場媒體不禁錯愕：「這根本不是受訪，只是單方面發聲明。」

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