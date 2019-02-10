北台灣維持濕涼 彭啟明 ：下週二起天氣漸好轉

2019-02-10 11:26

〔即時新聞／綜合報導〕受到東北季風影響，北台灣已接連2、3天維持濕涼天氣。氣象專家彭啟明表示，這波東北季風的天氣將維持至下週一（11日），預計要等到下週二（12日）北台灣天氣才會逐漸好轉。

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書PO文指出，今天受到東北季風影響，迎風面桃園以北到東半部地區有局部短暫陣雨，降雨並不大，不過外出可能會受到一點影響，新竹以南到高屏地區則維持多雲或晴的天氣。

溫度方面，北台灣今天較為偏涼，高溫僅20-22度，低溫15-17度，中南部以及花東地區則是日夜溫度變化較大，白天高溫可達25-28度，低溫16-19度，提醒早出晚歸的民眾多加注意。

彭啟明說，明天東北季風將伴隨大家開工，迎風面地區持續有短暫陣雨機會，北台灣溫度仍較為偏涼，要等到下週二（12日）東北季風減弱，北部天氣才可望好轉，但東半部仍有短暫陣雨，溫度則會逐漸回升。此外，下一波東北季風預估將在下週六（16日）逐漸南下，屆時迎風面地區將再度出現變化。

至於空氣品質，彭啟明表示，昨天到今天台灣整體空氣品質有稍微改善，中南部地區也轉以普通等級為主，但明天隨著東北季風減弱，西半部的空氣品質又將逐漸轉差，尤其是雲林嘉義以南地區，提醒敏感族群民眾，未來幾天還是要持續留意。

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