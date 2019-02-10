白天看花、晚上賞燈 花在彰化5天破46萬人次

2019-02-10 10:32

〔記者湯世名／彰化報導〕今年在彰化縣溪州鄉溪州公園舉辦的花在彰化~花好月圓、豬事如意活動，打造白天看花海、晚上賞花燈噱頭，吸引民眾攜家帶眷共襄盛舉，開幕至今短短5天就已突破46萬人次，19日元宵節當天還將邀請有天下第一火龍美譽的「重慶銅梁火龍」，在園區伴隨熾熱花火，舞動龍身，穿梭在雷射燈光、音樂、煙火交織中，為燈會開展出傳統與新穎科技的創新格局，為花在彰化寫下指標性的一刻。

花在彰化~花好月圓、豬事如意活動由農曆大年初一到十五日（2月5日至19日），每天上午9時至晚間9時在溪州公園盛大舉辦。今年舉辦第2年的夜間燈光展演，別於去年以傳統燈節氛圍呈現，今年首度結合光影藝術科技，於溪州公園綠薏湖中打造巨型月球裝置藝術，球體曖曖內含光，呈現圓滿、浪漫精巧的氛圍，搭配每半小時10分鐘以彰化、花、團圓為主軸的精彩高科技光雕秀，呈現彰化歷久彌新的絢麗光影展演；民眾還能透過AR互動科技「花火的祝福」，於手機上輸入新年新希望，將願望幻化成煙火及天燈，讓祝福冉冉升空綻放至月球上，象徵新年一切順遂心想事成。

除了璀璨典雅的湖面燈光展演之外，園區內的「團圓光廊」以圓形為設計主軸，代表著社會上的圓滿、包容及和諧；「張燈結綵光廊」則藉由美麗的傳統手製燈籠，象徵著薪火相傳、前途光明。此次燈會也同時邀請到彰化縣國小、國中及高中同學們手繪燈籠，各個深具不同巧思，將600多件作品展現於園區內，讓溪州公園於過年期間，更添年節氛圍，許民眾一個熱鬧、繽紛、幸福的好年。

彰化縣政府歡迎全國民眾來彰化行春，白天看花海、晚上賞花燈，諸事大吉一整年。

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