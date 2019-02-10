華航班機取消 在菲國賭場工作的台女崩潰

2019-02-10 08:22

〔記者葛祐豪／高雄報導〕華航機師罷工導致班機取消，在菲律賓賭場工作的林姓女子，今天一早撲空，她差點崩潰，低聲罵出五字經。雖然華航安排她轉搭下午從桃園起飛的班機，但她不滿為何高雄到桃園機場的交通費用，得自己負擔？

華航機師罷工進入第3天，今天上午7點45分從高雄飛往菲律賓馬尼拉的CI711、712來回班機，均被迫取消，但其餘班機都正常起飛，秩序大致良好。

一名在菲律賓賭場擔任公關的林姓女子，一早到小港機場櫃檯報到時，才發現班機停飛，華航趕緊安排她轉搭今天下午1點半，從桃園飛往馬尼拉的班機。

雖然華航表示，事先已透簡訊通知乘客，並在網站上公告。但林女強調她根本沒收到簡訊通知，且櫃台人員告訴她說，高雄到桃園機場的費用自行處理，她後來愈想愈不對，「為何要自行處理？」

林女說，她有看到華航機師罷工的新聞，但她以為自己訂的是國泰班機，一度還很高興，沒想到訂的是華航，讓她氣得低聲罵出五字經：「贛林老師咧！」

帶著大包小包零食、準備返回菲律賓工作的林女說，她今晚就要上班，雖然改成下午班機，還是來得及上班，但這樣一折騰，讓她「很崩潰、很煩，感覺很差。」

林女邊受訪，邊通知朋友趕快來載她到高鐵站，準備搭高鐵前往桃園，媒體詢問她說，是否希望華航能賠償？她回答說：「應該是華航主動提出才對！」

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