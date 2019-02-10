台中魚市員工踢爆「魚蟲」出沒 嘉獎不成反被記大過...

2019-02-10 08:52

〔即時新聞／綜合報導〕台中魚市場一名員工在半年前向公司檢舉拍賣員勾結承銷商，將非現撈魚貨「魚目混珠」，混進現撈魚貨拍賣中獲利，沒想到他竟然反而被記大過，氣得向市府控告相關主管瀆職、背信。

根據《蘋果日報》報導，這名員工指出，魚市場部分員工涉嫌勾結承銷商，影響消費者權益，一名擔任大盤的王姓承銷商在去年5月22日晚間8點45分送來9箱魚貨，由魚市林姓員工點收完畢後進入澎湖漁區排班拍賣，但11點多又有人拖來1箱不明魚貨，插隊成為王姓承銷商的「第10箱魚貨」，現場疑似還有人幫打重量標籤。員工指控，部分魚市員工會不照進場順序排列魚貨，將部分魚貨拉到後面，導致這些魚貨較晚被拍賣，影響價格甚至流標，最後則被有心人士以低價收購。

該員工監視器畫面及當日點收9箱魚貨的紀錄等相關事證向台中魚市檢舉，但台中魚市內部調查卻指出，此案是魚貨暫存在承銷商的冷凍庫，隔天由魚市員工取出，並沒有違反規定，至於魚貨未依送達時間排列，則是因為貨主要整理才排在最後，最後以損害魚市名譽為由，將該名員工記大過處分。

該員工得知此事後大罵：「我檢舉違法的事情應該要嘉獎，卻變成記過！」於是轉而向台中市政府經發局、政風處檢舉，沒想到台中魚市趕在市府經發局市場科派員調查前就先通過懲處案，讓他氣得控告相關主管瀆職與背信。據了解，市府經發局市場科的調查報告中認定，沒拍賣出去的魚貨若進入私人冷凍庫就「不能重新拍賣」，所以當天魚貨插隊進入當日魚貨拍賣的狀況，台中魚市場確實有疏失。

剛接任台中魚市總經理的林芳標指出，目前已和該名員工談過，原則上會撤銷他的大過處分，但也希望他能撤銷對主管提出的告訴，至於是否有相關人員失職，近日調查就會出爐，再視情況決定是否懲處。

對此，該員工不願息事寧人，強調「撤銷處分就證明檢舉內容屬實」，一定要揪出和承銷商勾結的員工，別讓「魚蟲」出現；另一名魚市員工也透露：「調查報告比檢舉內容還要仔細，連流程圖都一清二楚，事實真相很清楚。」

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