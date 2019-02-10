馬拉松拉鋸談判6小時沒結論 華航機師持續罷工

2019-02-10 08:00

五大議題 僅談疲勞航班就談不攏

〔記者陳宜加、蕭玗欣／台北報導〕經過馬拉松拉鋸6個小時，華航機師勞資談判昨晚暫停，五大議題只討論到疲勞航班一項，華航同意12小時以上長程航班改4人派遣，至於8小時航班派遣3人則無共識，雙方擇期再議，機師工會宣布罷工持續進行。

華航機師罷工影響民生疏運甚鉅，交通部、勞動部、民航局、桃園市勞動局、華航、機師工會六方閉門會談。

唯一共識 逾12小時航班增加派遣

工會訴求12小時航班派4名機師，華航同意，是唯一達成共識訴求。但工會訴求飛航時間從8小時改3人派遣改為9.5小時（飛航7小時、地停準備時間2.5小時），工會理事長李信燕表示，必須讓組員更充分休息，華航堅持不讓步。

華航總經理謝世謙表示，主因機師培訓到正式上線需要一定時間，若突然增加派遣人力，所有航班、航線、航網都必須做調整，華航必須再研究是否可行。

李信燕強調，疲勞航班改善方面，已看見華航公司提出對案，遺憾終究無法達成最後共識，雙方將意見攜回研議，擇期討論。

謝世謙表示，協商過程感受雙方都有誠意，但部分議題還需要攜回研究，希望儘快恢復協商，與工會異中求同。

交通部政務次長王國材表示，華航的亞洲航線幾乎有一大半的航班都是7小時40分鐘左右，華航無法負荷如此大的人力派遣，他提議針對8小時以下的航班，由勞資雙方提出有疑慮的航線做討論，工會希望能將意見帶回去與會員討論，因此最後決議暫停談判、擇期開會。

罷工達450人 華航維持運能九成

工會宣布罷工持續進行，已經繳交檢定證機師突破450人，謝世謙表示，華航有因應方案，前兩天均維持運能九成以上，與旅客已簽訂契約，必須對旅客負責。

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