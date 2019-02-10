北台灣今仍偏涼 週二起白天氣溫回升

2019-02-10 08:03

〔即時新聞／綜合報導〕今日受東北季風影響，各地清晨低溫約15到19度，白天桃園以北及宜蘭屬於整天偏涼的天氣型態，高溫僅21、22度，竹苗及花東氣溫舒適，高溫23、24度，中南部則在27至29度，中南部日夜溫差較大，請民眾適時調整穿著；天氣方面，迎風面的北部及東半部地區雲多、偶有局部零星雨，中南部大致維持多雲到晴的天氣。

今日空氣品質部分，雲嘉南以北擴散條件較佳，空氣品質多為良好至普通等級；北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖地區為「良好」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及金門地區為「普通」等級；高屏空品區位在下風處風速偏弱，局部區域短時間可能達「橘色提醒」等級。

週一（11日；初七）仍受東北季風影響，北部及東北部整天偏涼，白天高溫約21到23度，中南部及花東影響不大，高溫仍有24到29度，各地低溫約14到19度；降雨方面主要在北部及東半部偶有局部短暫雨，中南部依舊維持多雲到晴。週二（12日）起東北季風減弱，白天氣溫雖回升但清晨仍涼，西半部日夜溫差大；東半部地區及北部山區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴天氣。

週五（15日）起水氣稍微增加，北部平地也有些局部短暫雨，氣溫略降。週六（16日）將有另一波東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚亦涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 15 ~ 20 16 ~ 27 18 ~ 27 18 ~ 23

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