華航罷工進入第3天 華航勞資溝通各自表述

2019-02-10 00:22

〔中央社〕機師工會華航分會8日清晨6時啟動罷工，勞資雙方9日在交通部座談溝通超過6小時，進展有限，華航宣稱過程氣氛融洽，工會卻說座談結果觸礁，繼續罷工到今天進入第3天。

華航9日與桃園市機師職業工會代表，就改善疲勞航班等5大議題進行閉門座談，資方主談代表是總理謝世謙，工會主談代表是工會理事長李信燕（長榮機師），交通部、勞動部、桃園市勞動局亦派員參加，座談從下午3時到晚上9時許散會，工會宣布機師繼續罷工。

華航事後發布新聞稿說，工會代表磋商前率先提出要求華航澄清罷工期間暫時停止罷工機師僱傭關係、如何確認罷工會員身分、補發檢定證傳聞是否屬實等三項程序議題，華航充分釋出善意正面回應。

在疲勞航班部分，華航說充分展現善意，提出業界最優派遣方案，工會只同意攜回研議。包括：美國國內線貨機航線公司同意逐班檢討、飛時12小時以上同意4人派遣，但工會主張飛時7小時以上就需3人派遣，公司因人力問題無法同意，雙方一時難以拉近差距，工會代表先行離席，將議題帶回研究再行討論。

華航說，雙方未能完成談判雖感遺憾，也對旅客及社會大眾感到抱歉，但勞資會談過程氣氛融洽，期待雙方盡快回到談判桌，異中求同化解歧見，取得共識盡速結束罷工。

李信燕結束座談後接受媒體訪問時，曾說雙方對12小時以上航班，派遣4名機師部分達成共識，只有派遣3名機師的部分，工會要求飛行時7小時以上航班，華航只同意8小時以上航班。

不過，稍後工會發布新聞稿，指勞資溝通觸礁，且說明因7小時以上應派3人的要求，與12小時以上航班派4人的要求是綁在一起的議題，所以今天等於完全未達成共識。

華航1300多位機師中，900多位是工會成員，其中已有超過400人加入罷工行列。10日早上6時進入罷工第3天，是春節連假最後一天，根據華航官網資料，有16航班受到罷工影響而取消，2航班延遲；11日取消1班。

機師工會向華航提出的5大訴求包括：1.改善疲勞航班；2.副駕駛升訓制度透明化；3.保障國籍機師工作權；4.撤換破壞勞資關係的不稱職主管；5.比照長榮航空保障第13個月全薪，並納入團體協約，只限工會會員享有。（編輯：陳清芳）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/