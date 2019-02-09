疲勞航班華航勞資無共識 林佳龍：罷工預告期規範不足

2019-02-09 23:03

〔記者蕭玗欣／台北報導〕經過長達6個多小時馬拉松式談判，華航勞資協商因雙方在5項訴求都未達共識，今晚9點多宣布談判中止。交通部長林佳龍會後出面表示，今天勞資雙方座談過程中氣氛良好，已在重大議題上交換意見；但他也提到，從這次事件發現國內對於罷工預告規範仍有不足，社會大眾和朝野也都有所期待，盼未來相關法律規範能更加完善。

華航勞資協商下午3點展開，雙方歷經6個多小時的攻防仍未達共識，交通部長林佳龍說，感謝勞資雙方願意跨出這一步，已經拉近彼此距離，特別是在疲勞航班這個最重要的議題上，很欣慰華航能提出具體建議，也肯定工會願意做出改變，期待大家能再針對差異進行討論，交通部也願意隨時做為橋樑，盡快結束此次罷工。

林佳龍也說，現行的勞動法令從幾次罷工事件來看仍有不足之處，包括罷工預告期，若能更明確規範，就能讓社會大眾遵循和調整個人行程；從這次事件也能看見社會大眾的期待，立法院也表態將在下個會期，將罷工預告期做為重大議題討論。

交通部政務次長王國材則說，今天開會過程中氣氛良好，會中針對工會提出的5大訴求，原本預計晚間6、7點就能協商完畢，沒想到在第1項訴求疲勞航班就陷入討論，因為勞資雙方對於疲勞航班定義解讀不同。

還原雙方攻防過程，王國材說，工會希望12小時以上航班需4人派遣、7小時以上3人派遣，華航同意12小時以上的人力派遣，但對於7小時的人力派遣認為不太容易，主要是華航的亞洲線幾乎有一大半的航班都是7小時40分鐘左右，華航無法負荷如此大的人力派遣，雙方僵持不下。

王國材表示，自己則是提議針對8小時以下的航班，由勞資雙方提出有疑慮的航線做討論，這也是長榮協商的方法，但工會希望只要訂下7小時及12小時的人力派遣就好；王國材坦言，會中一度認為雙方要達成共識，但最後工會希望能將意見帶回去與會員討論，因此最後決議暫停談判、擇期開會。

王國材說，華航罷工已影響旅客輸運，他個人希望明天雙方就能趕快再回到談判桌。

王國材也說，華航是上市公司，最基本就是要在公司能永續經營的基礎下達成共識，增加太多成本也非大家樂見，希望勞資協商要站在公司永續跟勞工權益，若每一項訴求都讓一下問題很快就解決，但這樣不行。

王國材也說，華航表示已針對罷工做好因應，春節期間疏運無虞，但交通部仍不樂見罷工持續。

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