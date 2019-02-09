明天不想塞車塞出火氣？ 公路總局點名這3個路段要迴避

2019-02-09 21:22

〔即時新聞／綜合報導〕春節連假將邁入尾聲，車潮也陸續湧現，交通部公路總局今天也預估明天（10日）的車潮以返回工作地為主，因此相關主要幹道都會有塞車的狀況發生，交通部還特別點名台9線蘇花公路、台9線南迴公路、台1線水底寮路段等，提醒民眾注意。

根據交通部公路總局於官網上公布的消息指出，進入連假尾聲，提早回到工作地的車流量明顯增多，而明天又是連假最後一天，車潮尤以長程旅次為主，相關的主要幹道，例如台9線蘇花公路、台9線南迴公路、台1線水底寮路段等，都會出現局部壅塞或車多情形。公路總局說，屆時將會在沿線路段上的「資訊可變標誌（CMS）」即時更新路況資訊、疏導措施供民眾參考。

另外，民眾也可以透過手機軟體「幸福公路App」查詢最新的路況消息，程式將會建議用路人是否應該改用國道替代道路，屆時公路總局會配合國道11處容易壅塞路段規劃替代道路，沿線都會設置「螢光黃底替代道路導引牌」，並特別標示，「幸福公鹿（路）」，尤其國道5號轉台9線、國道1號及3號轉台61線、國道6號轉台63縣等等重要的替代道路，協助民眾順利找到轉換路線，舒緩交通擁擠。

此外，這次春節假期共計有14家業者、86條國道客運重點疏運路線，截至明天午夜12點止，推出平均85折的優惠，公路總局也向客運業者協調視人潮情況增班。公路總局呼籲民眾多多利用大眾運輸工具，自行駕車的用路人也盡量避開壅塞路段，多多使用替代道路，更多資訊可上公路總局網站查詢。

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