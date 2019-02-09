下週油價遭亂估亂傳…中油：週日中午公布價格為準

2019-02-09 20:21

〔即時新聞／綜合報導〕農曆春節期間國內油價凍漲，中油預計於2月11日恢復調漲機制，針對目前國內有民間網站、論壇、手機App自行預估未來油價，漲跌結果價差大，中油今天表示，建議民眾還是以每週日中午12點公布的油價為準，以免損害到自己的權益。

綜合媒體報導，中油先前指出，為了配合春節假期穩定物價，自1月28日起實施「調降不調漲」政策，直到2月4日，為期2個星期，也就是說，下週（11日）開始恢復正常的油價調整機制。中油今天發出新聞稿說，本週國際原油受美國制裁委內瑞拉、美國製造業數據不佳等因素影響，導致油價漲跌波動，本週調價指標7D3B仍較前週為高，依油價機制計算，下週國內油價有調漲空間，但仍需考量周邊國家最低價的原則。

而近日有不少民間網站、論壇猜測下週油價，起先有聲音認為油價會調降，而且調降幅度可達10元以上，之後又傳聞下週油價其實會調漲。對此，中油今天說，這些民間數據的機算基礎恐怕不慎精準，下週的油價內部還在核算當中，目前看來與這些在網路上流傳的預估油價有些差距，呼籲民眾耐心等到週日中午12點，由中油官方公布的價格為準，避免損及自身權益。

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