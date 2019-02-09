週日北台灣仍濕涼 中南部日夜溫差破10度

2019-02-09 21:44

〔即時新聞／綜合報導〕明天（10日）起東北季風減緩，北部天氣偏涼，天氣風險公司指出，到下週四前，天氣將逐漸好轉，越來越暖和。

中央氣象局預報，明天（10日）在東北季風影響下，桃園以北、宜蘭地區屬於偏涼的天氣。竹苗及花東地區氣溫舒適，中南部日夜溫差大，注意適時調整穿著，其他地區則為多雲到晴的天氣。北部及東半部偶有局部零星雨，記得攜帶雨具。

溫度方面，明天北部及宜蘭仍受東北季風影響，白天高溫約21至22度，竹苗及東半部約23至24度，中南部高溫約有27至29度，但日夜溫差較大，將出現10度以上溫差，各地清晨低溫約在14到19度，請留意氣溫變化，適時調整穿著。

紫外線方面，明天基隆市、台北市、新北市、桃園市、宜蘭縣、花蓮縣、連江縣和金門縣為中量級。新竹市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣和澎湖縣則是高量級。

空氣品質方面，明天北部、宜蘭、花東及馬祖、澎湖地區空氣品質指標為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南及金門地區是「普通」等級，只有高屏地區接近「橘色」（對敏感族群不健康）等級。

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