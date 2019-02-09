江南5日遊不到1萬3踩到雷？ 網友：一分錢一分貨

2019-02-09 21:27

〔即時新聞／綜合報導〕有民眾抱怨，今年過年期間參加購物團的江南5日遊，原本不含小費的話，整個旅程花不到1萬3000元。沒想到一上車就被導遊威脅一定要消費足額，整趟旅遊經驗非常不愉快，認為自己參加到黑心團了，不過其他網友對此評價不一。

民眾今（9）日在臉書社團「爆料公社」發文，表示今年過年參加某知名購物台的江南5日遊，無自費行程、不含小費的話須繳1萬2800元，事先特地致電旅行社，詢問購物團一定要買東西嗎？對方回應「不勉強」。然而，一上車就被導遊威脅「這是購物團，一定要消費到足額」、「不要一進購物站就戴墨鏡、口罩躲在角落」。她向領隊反應，對方卻回說購物行程是他們自己選擇的，沒人叫他們要參加。

民眾還陸續點出，無錫的地陪一上車就出言羞辱，說又不是生病，大過年戴口罩觸霉頭 ；玉石店假裝有富二經理講解，然而網路上一堆提醒文，指該間玉石店是黑店；被關在雲南普洱茶的小房間3.5小時，不買不去吃飯等，她說朋友參加過購物團，但沒遇到這樣的狀況，她覺得自己踩雷了，下次會選擇自由行，乖乖做功課。

網友看完貼文，在底下留言「還好沒買」、「自己貪怪誰」、「一分錢一分貨，不要看到低價就撿便宜」；有人分享自身經驗，認為參加這種購物團要看導遊的態度、旅行社和個人運氣；也有人表示，很多人誤以為無自費行程就是無購物行程，不要被文字遊戲玩弄了。

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