華航談判僵局暫解 華航同意罷工機師僱傭關係存續

2019-02-09 17:12

〔記者陳宜加／台北報導〕華航機師罷工第二天，今天下午3點由交通部、勞動部、民航局、勞動局、華航、機師工會首度6方談判，但稍早工會內部回報，協商過程並不順利，目前5項訴求連1項都還沒談到，工會會員仍守在交通部外，高喊華航董事長何煖軒下台。

工會成員表示，華航表示罷工機師僱傭關係凍結，工會不同意，首先要求華航公開表示僱傭關係存續，否則不把罷工機師視為員工，不算展現誠意，但華航拒絕主動發布聲明；即使交通部願意代發新聞稿，勞資雙方也沒有共識。而工會5項訴求也尚未展開討論。

「乾脆翻桌算了」，工會成員無奈表示，談判毫無進展，寧願破局，會後工會將統一對外說明談判內容。

不過，爭議最後由交通部代發聲明，針對華航對作業單位發出信件，指將暫時停止與罷工機師僱傭關係，造成工會會員對其法定權利恐受損害有所疑慮。今天勞資座談前，華航依工會代表請求，先就「暫時停止僱傭關係」一詞所衍生疑慮澄清，罷工成員與華航之間僱傭關係依法持續存續，僅於罷工期間暫時停止薪資、外站住宿、交通費及相關福利事項等相關給付。

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