鹿耳門天后宮跋出四季籤 媽祖提醒這3季「凡事謹慎」

2019-02-09 17:05

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市安南區鹿耳門天后宮大年初五向媽祖祈求擲筊「跋四季籤」，歷時約20分鐘擲出春、夏、秋、冬4籤，除了夏季是上上籤，其他3季都是中下籤。解籤專家提醒大家，今年時勢千變萬化，行事要小心為上，整體運勢算是中下。

負責解籤的禮俗專家林森澤說，己亥金豬年的春、秋、冬這3季籤的運勢差不多，屬於中下籤，媽祖提醒各界行事要小心、凡事謹慎，夏籤則是上上籤，籤詩提到「平生富貴成祿位、君家門戶定光輝」，各界做生意、投資都能得到好結果。

每年春節過年時都會跋的鹿耳門天后宮四季籤，也稱「公籤」，主要是預測國家、社會今年四季時序的運轉時勢，供各界參考，從歷年公籤來看，幾乎每次都應驗。

今年鹿耳門天后宮「跋四季籤」，廟方邀請的司禮官都是商界人士，沒有政府官員，盼台灣經濟能獲得庇佑。春、夏、秋、冬4籤的跋杯司禮官，分別由台南科工區廠商協進會理事長林永豐、台南老爺行旅總經理唐柏川、遠東百貨台南店長許俊明、詠展金屬工業有限公司董事長侯獻忠4人擔任。

4名跋杯司禮官共擲筊13次，才順利求出春夏秋冬4支籤詩，其中，夏、秋籤最順利，抽第一支籤就擲出聖筊；冬籤則是到第9次才獲得聖筊。

鹿耳門天后宮從1993年文化季起，每年大年初五「跋四季籤」。廟方說，今年台灣各地陸續跋出國運籤，外界矚目的台南南鯤鯓代天府今年沒有跋出國運籤，各地籤詩內容不盡相同，供民眾自行觀察判斷，相信與否？自在人心。

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