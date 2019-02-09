春節9天連假近尾聲 澎縣府在澎湖機場設候補櫃台

2019-02-09 16:27

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年春節9天假期進入尾聲，澎湖機場今日陸續出現返台人潮，預計明日將達最高峰，澎湖縣政府在澎湖機場設立聯合候補櫃台，縣長賴峰偉關心航空交通疏運，他感謝執勤人員犧牲假期，讓民眾能夠順利返回工作崗位。

賴峰偉今日偕同旅遊處正副處長陳美齡、劉美凡、澎湖航空站主任邱永昇等人，前往澎湖機場一一慰問春節期間值班的航警、航空公司、航空站、陸軍第一地區支援指揮部、空軍馬基隊以及聯合候補櫃台值班人員。賴峰偉並向候機民眾拜年，並發放豬年限量福袋，祝福諸事吉祥。

由於春節假期即將結束，民眾開始返回工作崗位，今年因春節假期長達9天，紓解部分返鄉人潮，今日澎湖機場旅客疏運狀況平順，現場約有50多位候補鄉親，補位秩序良好，澎湖縣政府視需求調度加班機，預估今日所有民眾都能順利候補到機位。

澎湖縣政府旅遊處表示，因應春節假期疏運，縣府協請民航局協調華信、立榮及遠東航空公司加開班機及放大機型，另主動協調各航空公司增開26航班包機，並於春節疏運尖峰時段，在航空站設置聯合候補櫃台、服務處，視機位需求協調加開包機、軍機。8日航空公司加開包機2架次，9日台灣往返澎湖班機來回共152班次，其中縣府協調加班機台北4班、高雄1班、台中1班，海上運輸部分，臺華輪8日下午自馬公搭載670名民眾返回高雄。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/