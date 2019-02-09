年假剩2天把握出遊 南市雙埤、落羽松景點現人潮

2019-02-09 16:15

〔記者楊金城／台南報導〕把握春節連假僅剩二天，加上風和日麗，今天民眾出遊意願高，在柳營區德元埤荷蘭村和官田區葫蘆埤自然公園推出的「2019豬事大吉福雙埤」活動，成功吸引觀光人潮，六甲落羽松也是人潮絡繹不絕。

台南市觀光旅遊局說，憑雙埤活動戳章至南市北門區錢來也雜貨店、柳營德元埤荷蘭村展售中心、官田區天一中藥生活化園區、柳營區乳牛的家、大內區走馬瀨農場、新化區虎頭埤風景區、柳營區尖山埤江南渡假村，還能享有門票和購物各項優惠，活動只剩明天。

南市觀旅局風景區管理科科長林士群說，雙埤春節活動在大年初一啟動後，吸引走春遊客絡繹不絕，雙埤在年初一到年初三計湧進了近2萬5千觀光人次。

其中葫蘆埤自然公園因新增兩層樓高的大象意象溜滑梯後，吸睛倍增，來客人數突破以往，統計3日間入園人數超過4500人，較去年多一倍；而德元埤荷蘭村入園人數近2萬人，比去年也成長約13%，過年期間十分熱鬧。

葫蘆埤的大象溜滑梯以大象造型發想設計外觀，兩層樓的高度達到5.5公尺，玩溜滑梯驚喜好玩，又可眺望葫蘆埤的湖景，成了不少家長來走春兼「溜小孩」的好選擇。

德元埤荷蘭村到初六除街藝表演外，還有免費的許願豬籤，讓遊客期許新年新願望，歡迎到服務台索取。

此外，六甲落羽松林在年假期間變得更紅，北門雙春濱海遊憩區紅樹林迷宮新棧道啟用，都是春節熱門景點，王姓遊客說，因年假長達九天，加上台南天氣好，很適合出外走春遊玩。

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