慶祝交往1000天 男友「浪漫排字」告白 她卻變臉崩潰...

2019-02-09 16:20

〔即時新聞／綜合報導〕不少情侶會在交往達1千天時慶祝一番，日前女網友在PTT上發文，表示男友在家中地板用粉狀的東西排成「1000天我愛你」，待男友收拾地面時竟使用拖把，女網友一問之下才發現，地上這些粉狀物居然是自己最喜歡的拿鐵粉。

女網友表示，原本以為地上的圖案是沙子排的，雖有點不開心把家裡弄得那麼亂，但至少有感覺到男友很用心，但在得知粉狀物竟是咖啡粉後，女網友說：「e04地板整個都是咖啡阿，不知道的人以為我家挖到咖啡溫泉了阿！」

男友露出一副可憐的模樣解釋道：「因為妳喜歡喝拿鐵..所以我以為妳會喜歡。」怒氣值直接飆升到60%，馬上衝進廚房查看箱裝的咖啡粉，不料竟被男友為了排字號費掉半箱，讓女網友不禁勃然大怒說：「老娘這輩子沒有那麼火過 ，怒火值90%。」

這則讓人看了又哭又笑的文章引起不少回應，網友紛紛表示「男友是嗑什麼藥才想到這樣的表白方法」、「有夠天兵...XD」、「咖啡粉不用錢嗎我覺得好浪費QQ」；有網友幫忙出主意說：「他應該煮一杯拿鐵 在上面拉花1000天就好。」另有網友表示，質疑這件事究竟是認真還是反串，若是真的，那就要認真審視這個問題，否則以後生活上會出超多包。

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