跑馬燈「豬年行大象」惹笑 衛生所引典籍否認錯字

2019-02-09 15:38

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭市衛生所春節應景，在跑馬燈上打上吉祥話「新年新氣象，豬年行大象」，有網友看到將照片貼上臉書，引起網友討論，網友笑說「一定是有人打錯字」，但衛生所澄清，指「大象」2字出自易經，有萬物欣欣向榮之意，並非打錯字；不過，宜蘭高中退休國文教師賴瑞鼎認為，吉祥話應言簡意賅，若看完還得查典故，祝福美意會打折扣。

網友昨晚經過宜蘭市衛生所時，發現跑馬燈吉祥話與平常不一樣，拍下照片後在臉書社團「宜蘭知識＋」貼文，「豬年行大象是什麼東東」、「行大象有點怪怪的」引起網友熱烈討論。

有網友笑到噴飯指「一定是有人打錯字」、還有人認為衛生所使用無蝦米輸入法，應是選字錯誤；還有人將大象與身材做聯想，笑稱衛生所是指大家過年後身材都像「大象」。

對此，衛生所澄清，指每年他們都會選取吉祥話輸入跑馬燈，「大象」2字出自易經，有萬物開始行動，迎接全新機會來臨之意。

衛生所笑說，「新年新氣象，豬年行大象」，是要祝福大家新年有新意是初衷，也期待大家因為這則跑馬燈看見衛生所，順而關注自己的健康，並不是打錯字，沒想到因此引起大家注意。

宜蘭高中退休國文教師賴瑞鼎解釋，以對句來說，不宜兩句有字相同，如前句的氣象及後句的大象。常見新春吉祥話多為「豬年行大運」，言簡意賅，民眾一眼就懂，若語句的用詞多數人都覺得「怪怪的」，再多典故都很難解釋。

賴瑞鼎說，春節祝福的話，以耳熟能詳、一眼就懂最好，民眾一看就能感受喜氣尤佳，例如春聯語意一般都不會太深奧，若看了還要查典故，還被民眾誤認是錯字，美意會打折扣。

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