華航勞資開始談判 工會：先看資方方案再說

2019-02-09 15:11

〔記者陳宜加／台北報導〕華航機師罷工進入第二天，今天下午3點起，由交通部、勞動部、民航局、勞動局、華航、機師工會首度6方談判。稍早各路人馬均已陸續抵達交通部。工會理事長李信燕透露，她與常務理事陳蓓蓓、研究員陳柏謙與3名理事參與協商。

陳蓓蓓表示，工會已將訴求完整呈現，也沒有如資方所說一變再變，一直都是一樣的，也一直期待資方回應。各方努力下，據說，今天資方將有滿意回覆，也是工會來交通部的原因，至於5項訴求是否全數同意才結束罷工，不預設立場。

她指出，其中一項訴求為禁止華航秋後算帳、對會員有任何打壓，如果這一項無法達成協議，就算華航答應其他訴求，工會要不要同意結束罷工？她也強調，飛安沒有底線，交通部聲稱華航有善意回應，工會將視資方提出方案再回應。

陳蓓蓓說，目前已收到400多份檢定證，確定已突破罷工設定門檻，也還有會員至今因故無法到場繳交檢定證，但仍表達支持罷工，也會持續收取檢定證。工會雖一直要不到書面說明，今天願意再次相信各界努力，應該看到一點成果。

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