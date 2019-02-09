4飛行員航班降為3人 機師工會痛批：協商還能相信華航嗎？

2019-02-09 15:17

〔記者蕭玗欣／台北報導〕華航機師罷工進入第二天，交通部、勞動部和勞資雙方今天下午3點在交通部進行協商。機師工會理事長李信燕稍早痛批華航為維持9成運能，將原先應該派遣4人的航班改為3人，犧牲旅客的飛行安全，下午的協商還能相信華航的話嗎？

華航：在遵守法規的安全規範下調派

華航回應，機師派遣多優於AOR規則。此次因應機師工會罷工，為維護旅客權益，仍在遵守法規的安全規範下，依照人力及航班實際情形進行調派，絕無機師工會所說犧牲飛安的狀況。此外，長程航班都會排機師輪休，與機師工會所說的疲勞狀況與事實有違。

李信燕表示，工會從昨天上午6點啟動罷工至今，已收到超過400份飛行員檢定證，代表至少有400位機師執行罷工，相信接下來對航班影響將越來越擴大。

李信燕爆料，華航號稱維持9成運量，但工會昨晚接獲到會員告知，華航悄悄在3個航班派遣上做調度跟改變，原本應派遣4名飛行員執勤的航班，改為3人派遣，悄悄在降低旅客飛行安全上的保障，這樣下午的協商還可以相信華航的話嗎？

李信燕說，工會不斷在訴倡導飛安和疲勞航班，但華航卻不思改進，為了航班運行減員派遣，在飛安做調整、妥協，這就是華航目前的態度，這讓工會非常痛心；但工會已經承諾交通部會出席協商，因此今天會中將嚴正跟交通部、民航局聲明這件事情。

對於媒體詢問5大訴求通過哪幾項願意停止罷工？李信燕說，華航應該先通過飛安要求再來談訴求，也希望能見到董事長何煖軒出席，看到華航的態度。

由於工會訴求包含撤換不適任主管，媒體問及，工會是否認為何煖軒應該下台？李信燕則表示不便評論。

另外，工會也訴求華航機師要比照長榮13個月全薪，但依照華航提供數據，華航機師薪水早已優於長榮。李信燕則說，長榮、華航薪資此消彼長，不能用一把尺衡量所有事情。

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