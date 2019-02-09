春節花「百元」訂房 帳單來才發現花萬元住包棟民宿

2019-02-09 16:30

〔即時新聞／綜合報導〕近日正逢春節假期，有網友則在PTT貼文徵室友，因為他為了環島上網訂房間，看到一間要價384元的就立刻訂房，事後才發現單位是美金，等於是花了台幣1萬4千元包下整棟民宿，讓他只得上網詢問是否有人願意一起當室友。

有網友在PTT笨板發文，指近日趁春節連假騎車環島，從新北出發到高雄，並打算從東部回程，但他在上網搜尋訂房網站時，意外看到一間只需384元的民宿，加上環境看起來不錯，就立刻下訂，結果在確認信件寄來時，才發現竟然刷了1萬多元，他這才留意到原來是384美金，急得他在PO文時直呼「我沒注意到他幣別是美金，於是呼...有沒有人要來花蓮陪我玩？一個人住獨棟4房4衛浴，老闆會不會以為我會影分身？」

其他網友看到後也都為之捧腹，紛紛留言回應「住超好的啊」、「可憐幫你QQ」、「可以去找你蹭住宿嗎？」，原PO甚至自己留言說，「對了，明天原po生日哦，生日快樂我對自己說」，引發網友又一陣留言表示「生日快樂，你可以考慮開趴」、「好大一份生日禮物XD」、「好好享受你的生日禮物吧」。也有認真網友建議「其實可以打去問問看啦，有些說不能退其實還是有機會」、「建議還是打電話給老闆談一下比較好」。

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