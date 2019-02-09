怪怪的？她買4福袋卻沒連號 少的那一號剛好中大獎！

2019-02-09 15:31

〔即時新聞／綜合報導〕這麼巧？一名女網友表示，自己第一次去百貨公司買福袋，想感受一下過年氣氛，買了4個福袋後得到4張編號是「02832」、「02834」、「02835」、「02836」，差一張就連號抽獎券，當下雖覺奇怪，但沒有多想，直到兌獎時才發現，少的那一張「02833」竟中了大獎！

原PO網友昨（8日）晚深夜在PTT「高雄版」PO文，表示自己到高雄夢時代買了福袋，在結帳時，工作人員會視消費者購買了幾個福袋而給予相對應張數的抽獎券。原PO說，自己帶了小孩，與先生在不同的櫃檯結帳，先生購買了兩個福袋，因此拿到「01118」、「01119」兩張連號的抽獎券，而自己買了4個福袋，也拿到4個裝著抽獎券的信封。

不過原PO打開信箱後，覺得相當奇怪，照理說同時購買4個福袋，應該拿到4張連號的抽獎券，但她卻拿到「02832」、「02834」、「02835」、「02836」，就少了一張「02833」而沒有連號；而在她昨日對獎赫然發現，自己缺少的「02833」號抽獎券，竟中了內含100張不同面額的刮刮樂，價值8萬1000元的大獎，「彩券全餐100張」。

這樣的「巧合」，也不禁讓原PO腦補許多「故事情節」，並上網詢問網友：「大家抽獎券的號碼都是連號嗎」？

對此，網友紛紛表示「濃濃的八卦呀～幫高調」「怎麼想都很可疑...」「福袋這麼賺還搞這招，吃相難看」、「這太扯 你應該要拿到33連號才對」、「哇靠...原來真的有黑幕...」、「大獎都自己人買到的不是常識嗎」。

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