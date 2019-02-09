中國注射劑染愛滋 醫師：更驚悚的是官方事後這句話

2019-02-09 15:25

〔即時新聞／綜合報導〕中國上海新興醫藥公司的免疫球蛋白注射劑驗出愛滋抗體，引發各界恐慌。醫師蔡依橙對此表示，中國使用愛滋患者的血液製作免疫球蛋白而未察覺，以先進國家的標準令人匪夷所思；更驚悚地是，中國官方事後發言稱血液製品皆已「殺死病毒中的微生物體」，如果所言為真，代表這些藥物根本沒有藥效。

蔡依橙：中國國營企業文化有系統性問題

蔡依橙在個人網站發表文章，說明近日爆發的免疫球蛋白染愛滋風波，他解釋，這次出事的是「免疫球蛋白」，不是疫苗，免疫球蛋白是所謂的血漿製劑，血漿中含有抗體，濃縮一千人以上的血漿，集合這些抗體，就成了可用來治病的免疫球蛋白。

蔡依橙說明，製作這種藥物最困難之處，是確認這上千甚至上萬個捐血者都沒有血液傳染病，歐美大廠常見的作法，是與經篩選且固定的一大群人長久合作，並積極檢測每次的血液，這也是免疫球蛋白會如此昂貴的原因。

蔡依橙說，這次出事的是中國共產黨特許的解放軍醫藥廠商，他們使用了感染愛滋病毒者的血液且沒有發現，以先進國家的標準來看是匪夷所思的，也顯示了中國國營企業文化出了系統性問題，可能製程不依國際標準且品質堪慮。

蔡依橙：台灣高素質醫療環境值得珍惜

蔡依橙表示，更驚悚地是，官方在醜聞爆發後的相關發言，例如上海疾病預防控制中心疫苗專家說：「血液製品都會用現有的最可靠手段去殺死病毒中的微生物體」，如果連愛滋病毒都被殺到剩屍體，表示整罐免疫球蛋白的有效成分大概也都被殺光了，這樣的發言很明顯只是安慰民眾，如果所說為真，這些高價藥物根本沒有藥效。

蔡依橙說，看到中國的情況就會知道，台灣能有彼此信任的社會、專業把關的衛生官員及高素質的醫護藥人力，都是非常值得珍惜的。

完整文章：

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/