過年發現女友有未婚夫！ 對方竟哭：婚前玩一玩很正常…

2019-02-09 15:46

〔即時新聞／綜合報導〕以為自己終於找到真愛，萌生結婚打算後，才發現自己被扣了一個大綠帽，心情會有多複雜？日前一名男網友就在喜氣洋洋的年節期間遭遇這種事，難過的他將心情抒發到「Dcard」上，直呼自己可能再也不敢再相信愛情……。

悲情男網友昨天（7日）在匿名論壇「Dcard」上發文說，自己透過學妹認識到了學妹的姊姊，經過聊天相處以後，發現自己與對方各方面都十分契合，被學妹姊姊魅力吸引住的原PO，順利與對方交往。時間就這樣過了一年左右，原PO自認為終於找到可以廝守一生的真愛，內心萌生結婚的念頭，今年過年他也向女友提出想去對方家裡見見父母，「既然要走得長久，晚見不如早見，先瞭解對方爸媽總是好的」。但女友卻面有難色，百般推拖，但還是在原PO的堅持下，答應在大年初二時帶原PO回家一起吃飯。

終於在初二（6日）這天，原PO見到了女友父母，但一踏進家門，原PO總感覺氣氛不太對勁，包括自己早已經認識的學妹，「她家人的反應讓我感到很奇怪...在他們臉上的 是種一直以來我熟悉的感覺...是愧疚。」但原PO也沒多放在心上，終於飯局結束以後離開女友家，突然收到學妹傳來的訊息……。

沒想到學妹向他坦承，「今天這樣我實在看不下去了...」，原來女友其實早有未婚夫，而且已經交往了5年，雙方家長都已經見過面。學妹還說，「因為拗不過你，姊姊才去跟爸媽坦承，請他們配合演戲，雖然爸媽很生氣，但姊姊就哭哭啼啼的說什麼婚前玩一玩很正常，以後不會了，拜託他們就幫這次，會快點處理好跟你的關係」，同時間，學妹也不停向原PO道歉，「當時看她跟現在的未婚夫分手很難過，才會把你介紹給她，沒想到她之後復合了，還同時劈你...」。

聽到這裡，原PO才終於明白過去為何女友常無故消失、今天女友家人臉上的愧疚、拒絕在臉書上更新穩交動態...原來自己是第三者！「原本以為遇到真愛了，沒想到是一場騙局...我想以後很難再相信愛情了吧...」網友則紛紛留言表示，「未婚夫也很可憐欸，根本就是婊啊」、「換個角度想，你已經玩別人老婆這麼久了」、「至少看清了一個人，所以你甩了她沒？」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/