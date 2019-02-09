太美了！宜蘭台7線 2萬株緋紅櫻花盡收眼底

2019-02-09 14:17

［記者張議晨／宜蘭報導］春暖花開，省道台7丙線長埤湖、台7甲線茂安、四季、南山及台7主線沿途種植的櫻花近日陸續綻放，彎曲省道粉紅一片，遊客直呼「超美！」紛紛停在路邊賞花；大同鄉公所指出，櫻花盛開約6成，海拔較高的茂安、四季則呈爆炸式盛開，花季將持續到2月底，民眾不用付門票，開車就能賞櫻花！

台七丙線從三星鄉天送埤、長埤湖，經台七線英士，至台七甲線棲蘭、茂安與四季路段，多年來在公路總局第四區養護工程處及大同鄉公所努力下，沿線種植緋寒櫻、八重櫻與染井吉野櫻，總數逾2萬多株。

隨時節進入春天，沿線櫻花陸續綻放，緋紅一片為彎曲公路增添繽紛色彩，美不勝收，3條路線也被賞櫻民眾冠上「櫻花公路」美名。

大同鄉長何勝立指出，大同鄉境內櫻花總數逾二萬株，除台7甲、台7線、台7丙外，鄉公所前方的崙埤公園，也種有數百株櫻花。

何勝立說，隨天氣轉暖，近日山櫻花陸續盛開，省道沿線花況已超過6成盛開，其中，海拔較高的茂安、四季、南山一帶，八重櫻呈「爆炸式」盛開，風景美不勝收。

何勝立笑說，民眾只要開車走長埤湖、台7線、台7甲線，慢慢開過就能欣賞櫻花之美，且省道不收門票、不用跟著人擠人，開著車櫻花美景就能盡收眼底。

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