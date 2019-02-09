華航罷工延燒 顏擇雅：工會不應把民意支持視為理所當然

2019-02-09 14:59

〔即時新聞／綜合報導〕華航機師罷工持續延燒中，作家顏擇雅認為，雖然歐洲國家也長罷工，但由於台灣國民參加工會比例很低，工會不應該把民意支持視為理所當然，並提到歐洲國家罷工，公共運輸類罷工絕不可能只給6小時預警。

華航機師罷工進入第二天，下午將進行協商，顏擇雅今天在臉書發文提出看法，表示雖有很多人說歐洲先進國家交通從業人員也常罷工，台灣不應大驚小怪，但她認為這類比不恰當。

顏擇雅指出，歐洲的荷蘭、奧地利、德國的政經體制是「neocorporatism」 （新社團主義，新統合主義），國民加入工會比例極高，工會的參政權很大，是因為工會真的代表廣大民意，因此工會發動罷工，普遍可獲得民意支持，但在台灣，國民加入工會比例很低，工會不應該把民意支持視為理所當然。

顏提到，荷、奧、德這些工會參與度極高的國家，工會明顯比我們的桃園產業工會更重視民意支持，因此他們公共運輸類罷工，絕不可能只給6小時預警。她進一步認為，台灣工會法對公共運輸類的罷工，並沒有預警時間的要求，是不合理的，希望可修法。

她也舉例，過去歐美國家工會濫用罷工權，而失去民意支持的例子很多，包括美國前總統雷根和前英國女首相柴契爾夫人，都曾憑藉對工會強硬政策獲民意支持。

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