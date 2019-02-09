高雄夾娃娃機店爪子不會抓 店員不屑：就是只給你保夾

2019-02-09 14:47

〔即時新聞／綜合報導〕夾娃娃機店發大財？一位網友表示，自己在高雄左營某間連鎖夾娃娃機店，發現一機台的爪子完全不會收起，根本不能夾；向店員反映時，店員竟表示，夾子就是故意設計成不會抓的，一定要達到保夾才能取物。這樣的回應也讓這名網友十分不滿，痛批「夾子都是擺爽的」。

一名網友今日在PTT上PO文，他表示自己在高鐵站看到夾娃娃機，於是換了一些代幣玩了一下，結果發現抓子不會收起，完全不能夾取物品，因此向店員反映；不料店員卻說，就是故意設計成不會抓，只有投錢到「保夾」金額，才能取貨，並表示店內所有機台的抓子都不會夾，更不屑的說，「要反映機台的問題就去反映，我也反映過了」。

對此，原PO網友無奈表示，「我們只是想要解決爪子的問題，連投進去的錢都沒有指望要回來」，沒想到店員卻繼續擺爛，還稱「說我們店務日誌都有寫了，就這樣」，也讓原PO諷刺這種店家，根本是「重新定義夾娃娃店」，更痛批「南部的連鎖店都這樣的嗎」？

對此，網友也紛紛留言表示「笑死」、「社會底層娛樂」、「高雄鬧區的都不能玩了，看那爪子就是被硬調的」、「全台灣的娃娃機幾乎都是坑錢台啊」、「不敢給人夾就不要當台主」、「別再玩這種騙人的東西啦，直接買比較快」、「只能保夾，那為什麼不直接去淘寶買呢」？

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