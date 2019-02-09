過年收假前 還可到這裡走春領紅包、換好禮

2019-02-09 13:53

〔記者蘇孟娟／台中報導〕豬年9天連假收假前，民眾把握機會走春有好選擇！台中花博后里馬場園區故宮花蝶館除展示故宮國寶級文物「翠玉白菜」外，也運用科技動畫，以台中當地花、馬主題特色，打造美學體驗場域。

此外，台中花博以花果原鄉為主題的「外埔園區」，春節期間每天有花博吉祥物「石虎家族與歐米馬」及高雄美濃農會吉祥物「米超人」發送限量紅包，和民眾一起迎新年；遊客中心另設有「豬豬求籤所」，完成任務即可求得好運勢，各展館也推出拍照打卡送好禮。

台中市觀旅局表示，台中花博與國立故宮博物院合作，迎來超人氣國寶「翠玉白菜」等進駐后里馬場園區故宮花蝶館，翠玉白菜除是故宮超人氣國寶級文物外，也是農產生態性文物，與花博主題契合，透過翠玉白菜，讓遊客連結土地、農業的生命之源，也讓台灣之美，藉由花博被世界看見。

觀旅局指出，故宮花蝶館不僅只展示「翠玉白菜」，更結合科技手法，以台中當地之花、馬主題特色，將典藏重要文物，轉化為新媒體藝術，展覽並力邀香港城市大學共同展出，以「百駿變」數位投影動畫呈現郎世寧〈百駿圖〉中毛色各異的百匹駿馬，以立體光雕技術，投映至實物大小的白馬雕塑上，呈現馬匹千變萬化的色澤，並藉由黑色鏡面牆壁投射出人與馬共同悠遊穿梭於森林的樣貌。

館內另一亮點「圖成百駿-古畫動漫」，則運用無接縫融接技術，將動畫組成巨型長卷動畫「百駿圖」光牆，展現古代長卷獨特的意境，感受百匹駿馬馳騁草原之美。

此外，故宮花蝶館位在后里馬場園區馬術競技場，花博期間有來自哈薩克阿拉木圖特技團在馬術競技場演出；故宮在館內推出全新的「擊鞠（打馬球）大賽」互動遊戲，將古代的馬球運動運用體感互動方式，引領觀眾體驗古代馬球活動。

至於外埔園區每天有花博吉祥物「石虎家族與歐米馬」及高雄美濃農會吉祥物「米超人」發送限量100份的紅包，和民眾一起迎新年；遊客中心設有「豬豬求籤所」，完成任務即可求得好運勢。

園區內各展館也推出豬年特別活動，在樂農館活動區域拍照打卡，可獲得樂農館特製種子紅包袋；智農館內拍照打卡上傳FB，可獲得精美蝴蝶蘭明信片乙張，智農館第四樂章「健康樂活特展區」還有四天王，健健、康康、樂樂跟活活，分別執劍、持琵琶、拿傘與纏蛇等法器祈求風調雨順、四季平安，祝大家新豬年健健康康、快快樂樂。

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