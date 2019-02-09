林全念念不忘恩師 輔大神父張宇恭辭世 享耆壽94歲

2019-02-09 13:42

〔記者陳心瑜／新北報導〕前輔仁大學副校長張宇恭神父昨天上午在輔大神學院頤福園辭世，享耆壽94歲。張宇恭曾任輔仁大學副校長、管理學院院長、商學院院長，更創辦全國第一所資訊管理系，也是前行政院長林全的恩師。但張宇恭近年罹患帕金森症，行動、言語出現障礙，身體狀況不佳。輔仁大學表示，張宇恭將捐出大體，為輔大醫學院及全校師生上最後一堂無聲的課後再火化，靈堂將設在醫學院四樓MD481祈禱室，2月12日9時開始接受上香、祈禱。

輔仁大學表示，張宇恭為商學院、管理學院培育無數優秀人才，積極爭取獎學金以助學子出國進修，神父無私的栽培影響深遠。

張宇恭1925年11月11日在中國安徽省蕪湖出生，33歲獲西班牙Deusto大學工商經濟學碩士學位，並在西班牙加入天主教耶穌會，45歲取得美國Santa Clara大學企管碩士學位，隔年起至63歲於輔仁大學擔任商學院、管理學院院長，直至65歲轉任教工作，70歲才退休。

林全擔任閣揆時，曾在行政院頁面介紹神父會拿玩具水槍噴水，叫醒包括他內賴床的學生們。林全就讀輔仁大學經濟系時，張宇恭是個體經濟學老師，也是宿舍的輔導老師，視學生如己出，兩人更一同成立同舟共濟服務社團。林全在財政部工作時，張宇恭也安排林全在國貿系兼課，直到他出國修讀博士學位。

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