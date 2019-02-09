駁派系鬥爭 林佳龍：華航高層應為協商破局檢討

2019-02-09 13:44

〔記者陳宜加／台北報導〕華航機師罷工進入第二天，預計今天下午3點將由交通部、勞動部、民航局、勞動局、華航、機師工會首度6方談判。交通部長林佳龍稍早在臉書表示，「沒有派系權鬥，只有通力合作」，更強調華航管理階層應該為協商的破局有所檢討。

華航機師罷工，外傳華航董事長何煖軒「只聽鄭文燦的話」，而不把正國會的交通部長林佳龍放在眼裡；國民黨台北市議員王鴻薇也質疑何煖軒是民進黨新潮流派系「門神」，桃園市長鄭文燦今天公開表示，如果何煖軒接受建議與工會對話，罷工一定不會發生。

林佳龍說，華航機師罷工事件，政府不分地方中央，從年前就開始密切研商及因應。很可惜勞資雙方溝通屢生枝節，罷工還是上演了。在各界全力想方設法保障旅客權益、維護春節疏運之際，卻傳出了派系鬥爭的揣測。這些風聲或傳言，實在是對他與鄭文燦市長從野百合學運迄今數十年來的深厚交情太不瞭解。

他說，為避免這些風聲持續干擾罷工事件的處置，因此還是特別向大家報告：他和鄭文燦不僅沒有外界揣測的派系鬥爭問題，從過去台中、桃園城市治理的交流，到華航罷工事件處置，一直以來也都密切合作。

他也說，他與鄭文燦共同主張，華航高層應傾聽員工心聲，放下情緒妥善處理勞資糾紛；他們也都呼籲，工會在表達訴求之際，能以旅客權益為重，與資方重啟協商，才能進一步啟動華航飛安及制度的改革。

林佳龍表示，他與鄭文燦也認為，航空業者的勞資協商，既然長榮可以達成共識，華航也應該為了維護公司形象及旅客權益，盡力去達成；如今導致罷工，華航的管理階層應該為協商的破局有所檢討。

他說，交通部將與勞動部、桃園市勞動局共同努力，希望盡快讓罷工事件落幕，讓春節疏運恢復正常，好讓國人安心收假。畢竟要開學、上班，想必很多朋友心情已經夠差了；並呼籲無論是哪個所謂的「派系」或哪一個政府部門的同仁，現在該做的事有很多，但不包括未經查證就亂放話，否則只會讓事情更複雜。

林佳龍最後說，「好了，還有很多旅客在等，別浪費時間腦補派系鬥爭的劇情了，我們趕緊一起努力！」

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