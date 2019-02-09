華航機師罷工第二天 桃園機場上午狀況良好

2019-02-09 13:31

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕華航機師罷工第二天，華航今天共取消9個（出境4個航班，入境5個航班）往返桃園機場航班，受影響旅客人數約為1028人，由於華航提前協助旅客轉搭其他航班，將影響降至最低，桃園機場今天上午運作狀況大致良好，明天是春節假期的最後一天，可能會出現大批旅客返台熱潮，機場公司表示，會做好各項因應措施，因應明天最後一天春節疏運。

華航機師罷工進入第二天，大部分旅客接獲航班異動通知後，經由華航協助改搭其他航班或簽轉其他航空公司班機飛往目的地，減低了機師罷工造成的衝擊。華航表示，會以整併航班、調整機型、運用共用班號航班服務，因應旅客疏運，呼籲旅客搭機前可以到華航官網，查詢即時班機動態訊息。

桃園機場公司副總經理洪玉芬上午受訪時表示，桃園機場從昨天到今天上午的衝擊很小，但會持續做好各項因應，而華航今天共取消9個航班（出境4個航班，入境5個航班），受影響旅客人數約為1028人。

明天是春節假期的最後一天，預估將有大批旅客返台，機場公司副總經理洪玉芬表示，目前已經做好各項因應方案，包括班機停機位、轉機旅客問題，目前已與航空公司密切聯繫，一定會調用充足停機位，讓返台班機順利停駁。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/