桃園清潔隊新春加班清運 下週起恢復正常運作

2019-02-09 13:18

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕今天是正月初五，桃園市環境保護局的清潔隊員開工加班收運垃圾，桃園市長鄭文燦也前往桃園區清潔中隊參加新春開工祈福儀式，並頒發加菜金9萬元、發送新春福袋，宣告各區清潔中隊即日起展開垃圾清運作業，11日起全市垃圾清運及資源回收勤務恢復正常運作。

鄭文燦表示，春節初一至初四放假期間，各區清潔中隊雖暫停收垃圾，但仍安排隊員執行市容維護、觀光區環境清潔、垃圾清運、市區道路清掃以及環境清潔稽查等業務，各區犧牲假期值勤的隊員超過400人次，「當民眾團聚歡慶春節時，仍有許多清潔隊員默默付出，讓新春的桃園市容也能乾淨美麗」。

鄭文燦說，假期結束當天，家家戶戶都會將年節累積的垃圾清出，垃圾量預估將超出平常量2到3倍，垃圾車都提早滿載，要比平常多跑幾趟才能完成清運，強調雖然清潔隊員的工作量將倍增，但仍會努力將所有清運路線收運完畢才收班，並特別提醒清潔隊員，今天垃圾量暴增，隊員負荷也會加重，務必注意自身及民眾的安全。

桃園市環保局長呂理德強調，清潔隊員工作辛勞，有目共睹，但也呼籲民眾，桃園市的清潔隊員「只收垃圾，不收紅包」，民眾的一個微笑或是一聲謝謝，就是鼓勵清潔隊員最好的方式。

桃園市環境清潔稽查大隊長羅文林則指出，各區清潔中隊今天上午9點起清運一趟至收完為止，明天適逢周日停收垃圾，11日起全市垃圾清運及資源回收勤務恢復正常運作。各區詳細垃圾清運時間，可至桃園市政府環境保護局官網查詢。

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