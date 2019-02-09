醫師：歐日澳加機師可連飛11至13小時 難道不在意飛安？

2019-02-09 13:10

〔記者陳宜加／台北報導〕華航機師罷工進入第二天，精神科醫師沈政男今天在臉書發文表示，機師工會訴求改善疲勞航班，但僅美國、韓國規定上限8至9小時，包括歐盟、日本、澳洲、加拿大都規定機師連續飛行可達11至13小時，「難道他們都不在意飛安？」

沈政男說，華航罷工機師的最大訴求是，「長程航班8小時以上派遣3名機師，12小時以上派遣4人。」這樣的訴求有沒有道理，是不是得看業界的一般狀況？

罷工運動發言人說，「長榮已做到8小時以上派遣3名機師，並且正在努力做到12小時以上派遣4人。」顯然，長榮也無法完全達到他們的訴求。他們又說，「全日空的貨機也早已改為8小時以上3人派遣的方式。」

但沈政男指出，全日空的客機，機師的連續飛行時間限制為12小時，也就是一架飛機如果有2名機師，可以連續飛行12小時，跟華航一樣。

他說，全世界只有美國與韓國規定，一架飛機如果只有2名機師，最多只能飛行8小時，而3名機師最多只能飛行12小時，因為他們認為機師連續飛行時間上限應為8到9小時。韓國是指實際飛行時間，不包括準備與轉機時間。

至於歐盟、澳洲、加拿大與日本，都還是規定機師的連續飛行時間可達11至13小時，其範圍跟起飛時間與跨越時區有關，比如如果是精神比較好的時段，而且只在一到兩個時區內飛行，就可以連續飛行13小時。

沈政男說，以華航罷工運動發言人舉例的台北飛名古屋為例，「航班預計凌晨2：50分，空服在凌晨2：25分就要在松山機場接車，到了名古屋後，飛行員繼續整備，再飛回來，到台灣時間是下午12：40分」，這樣的飛行安排，飛行時間加準備時間，未滿12小時，在歐盟、澳洲、加拿大與日本，甚至韓國，完全就是常態，因為連續飛行時間未滿12小時。

他表示，雖然美國規定機師連續飛行最多8到9小時，但美國機師的平均每月飛行時數是多少？67小時。這個數字高於華航機師的平均飛行時間62.6小時。

所以說華航罷工機師如果想要達到「長程航班8小時以上派遣3名機師，12小時以上派遣4人」的訴求，有一個方法是把平均每月飛行時間提高到67小時，也就是每人每月多飛行5個小時，然後把多出來的飛行時間，用來增加長途飛行的派遣人力。

有人說，「每月平均飛行時間，跟每次連續飛行時間無關！」怎麼無關？大家都提高每月平均飛行時間，那麼每一架飛機上的派遣機師人數當然就可以增加。

但華航罷工機師願意嗎？每月平均飛行時間有可能提高嗎？當然是不可能。這麼多年來，華航機師這樣的每月平均飛行時間就只能支應「2名機師飛12小時」的量能，而當罷工機師要求「3名機師飛12小時」，卻受限於平均飛行時間的工時僵固性，當然勞資就談不攏了。

華航罷工機師說，「此次罷工是為了飛安」，難道歐盟、日本、澳洲、加拿大等國都不在意飛安嗎？所以說此次華航機師罷工的訴求本質就是提高勞動待遇，跟飛安沒什麼關係。

沈政男直言，罷工當然是華航機師們的權利，但怎麼讓罷工訴求得到旅客認同，卻是另一回事了。航空工作人員罷工在國外當然司空見慣，但突襲式罷工，宣布不到24小時就罷工的航空工作人員罷工，有多少？

罷工當然是航空工作人員的權利，但做好旅客告知與轉乘安排，不讓罷工得逞，也是航空公司的義務。

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