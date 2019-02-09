280年清水岩寺 初五抽出國運「上上籤」

2019-02-09 12:18

〔記者顏宏駿／彰化報導〕中部香火鼎盛的彰化縣清水岩寺每逢初五抽國運籤，今天上午10點依循往例抽籤，結果抽到上上籤，廟方解籤「天下無大事，凡事不用求，順天而行，要什麼都會獲得」。

清水岩寺創立280年，自建寺以來，每逢大年初五抽「國運籤」、「工商籤」、「農牧籤」，今上午10時準時由主委蕭秀梅抽「國運籤」，獲得「戊辰籤」，首擲就獲聖杯，詩句「君爾寬心且自由，門庭清吉家無憂，財寶自然終吉利，凡事無傷不用求」。

寺方由委員蕭惠仁解籤，他說，這是「好」籖，意謂原本你就平安、清吉，凡事不用強求，只要和諧、團結，老天爺都會應許你的追求，所以你也不必用人為的方式去強求，是你的終究是你的。

寺方總幹事陳慶福表示，清水岩寺從創寺以來，每年逢初五抽國運籤、工商籤、農牧籤，所抽為「觀音佛祖籤」，一出聖筊即指定為籤。今年抽籤較往年順，幾乎都首擲即中，國運籤更是近年來少見的上上籤，可見國家運勢在今年順利，沒有大災厄，一切平安，不用強求。

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