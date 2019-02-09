2019-02-09 11:59

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕連假倒數甩肉挑戰！竹市三大免費運動去處報你知！過年期間團圓圍爐、與親友拜年聚餐，餐餐大魚大肉，加上今年連假九天，身上的肉不知不覺就多了一圈，年節倒數甩肉挑戰，新竹市政府介紹市民三大免費運動好去處，包括去年底完工的南寮運動公園，磨石子溜滑梯、共融遊戲區最適合孩子放電，上月剛啟用的左岸運動公園，嶄新棒球場喜愛棒球的朋友又多了一個好去處，風景絕美的17公里海岸線自行車道，更是志在甩油的朋友的極限挑戰，邀請市民加緊連假倒數運動，也趁機享受新竹市海岸河岸好風光。

去年11月啟用的南寮運動公園有新竹市首座標準足球場、籃球場、槌球場、環區自行車道，更有專屬孩子的共融式遊戲區、磨石子溜滑梯，是座多元完整的運動園區，全家來到這可以讓喜愛踢足球的孩子，盡情揮灑奔跑，大人騎著單車，繞行環園區自行車道，燃燒大魚大肉的脂肪，還可以陪著長輩在草皮散步，1歲到99歲都適合來動一動，透過台68號快速道路，從市區出發只要15分鐘即可抵達，絕對是全家大小運動休閒的好選擇。

上月底剛完工位於頭前溪畔的左岸運動公園，最吸引人就是設有一座標準棒球場，場內設有內野紅土區，場外設置2座球員休息區、1座裁判休息棚暨紀錄台、2座觀眾看台區、1座打擊練習棚、2座牛棚等，一完工就吸引各大棒球社團搶著來朝聖，舉辦比賽，完善的硬體設備讓新竹市喜愛棒球的朋友又多了一個好去處。

除了球場與原有讓毛小孩放電的狗狗公園外，現在還增加一大座草坪，過年期間，來這散步、放風箏或野餐，不用去遊樂園人擠人，在舒適開闊的左岸運動公園就可以共度美好的親子時光。除此之外，從左岸可以騎著自行車飽覽河岸風光，騎過出海口抵達南寮漁人碼頭品嘗尚青的海鮮，再散步到最夯的魚鱗天梯，與親朋好友留下美好的回憶。

單車運動歷久不衰，新竹市就有個一直是許多市民與外地觀光客的首選單車路線「最美海岸自行車道」17公里海岸線，除了海岸天然美景，市政府去年更針對沿線硬體進行汰換修繕，現在沿線照明路燈、綠植栽美化完善，兼具生態保育與夜間騎乘安全，迎著海風搭配著美麗的海岸線，不管白天或夜晚都別有一番風味，過年期間，挑戰自己的極限，來回騎一趟，保證燃紙脂效率一級棒。

市長林智堅說，上任以來致力於打造完善優質的運動空間，四年下來成果顯著，特別是南寮運動公園與左岸運動公園兩座大面積空間再利用，將原本荒蕪空地，化腐朽為神奇，搖身一變成為市民朋友運動休閒的好去處；連假倒數，邀請民眾都可以趁著假期享受優質又免費的運動環境，也趁機領略新竹市這些年的改變與美麗風光。

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