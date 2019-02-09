苑裡幸福花海 向日葵花海綻放迎喜氣

2019-02-09 11:55

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮舉辦幸福花海活動，在二期稻收割後的稻田撒下許多波斯菊、向日葵種子，長成一片美麗花海。不過年節前只有大波斯菊、萬壽菊綻放，向日葵花海時候未到尚未開花，不過目前向日葵花海在苑裡鎮山腳外環道旁農田陸續綻放，呈現「數大就是美」的視覺衝擊。

苑裡鎮公所指出，去年的全國經典小鎮票選，苑裡鎮獲選第一名，恰好鎮上許多稻田都會利用休耕期間種植不少美麗花海，為了吸引更多遊客造訪，以及年節走春迎喜氣，希望大家在苑裡留下更多美麗印象。

目前向日葵主要綻放在山腳外環道連接至苗43線高鐵高架橋下一帶，沿途可見不少塊休耕農田所灑下的向日葵種子已經開花，讓人從路邊開車行經也忍不住停車與美麗向日葵合影。

另外，大波斯菊、黃波斯菊、萬壽菊等較早開花，主要分布在苗43線錦山一帶。

苑裡鎮公所為了推廣花海，也設計裝置藝術，包括相框、愛心以及適逢金豬年的小豬裝置，可愛的小豬剛好坐落於向日葵田間，搭配可愛小豬更是喜氣滿滿。

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