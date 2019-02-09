華航機師罷工 鄭文燦：何煖軒如聽我建議不會發生

2019-02-09 11:50

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕中華航空機師罷工已超過24小時，面對國民黨台北市議員王鴻薇質疑華航董事長何煖軒是民進黨新潮流的「門神」，桃園市長鄭文燦今天受訪強調，何煖軒沒有派系，他是擔任歷屆交通職務後才當董事長，並直言「如果何煖軒接受我建議跟工會對話，罷工一定不會發生」。

今年是正月初五，鄭文燦上午8點即展開一天的「鐵人行程」，他在楊梅區參香時接受媒體訪問，面對媒體詢問，王鴻薇認為鄭文燦與交通部長林佳龍存有心結或是派系問題，鄭文燦回應，他與林佳龍看法一致，每天也有熱線相通，中央跟地方是個團隊，特別是罷工是全國性事務，會影響國人出國權益，對國家形象也會有影響，強調「我們看法是一致的」。

針對有人說何煖軒是新潮流的門神，鄭文燦澄清，何煖軒不是派系，他是擔任歷屆交通職務後被派任當華航董事長，話鋒一轉，他說，如果何煖軒接受他建議跟工會多對話，相信罷工能夠得到最好的處理。

鄭文燦說，去年8月簽訂協議，長榮航空已經完成協商，但華航及機師工會卻不能完成，他表示，如果何煖軒聽他建議，應該不會罷工，認為若要化解罷工，華航和工會都應該退一步，「用對話取代對抗」，才是正確的做法。

鄭文燦也說，機師是飛航安全的核心，應該要得到妥善周延的照顧，而乘客的權利、安全及機師的安全這三項應該優先，既然交通部已經出面斡旋，相信華航和機師工會各退一步才會有好的結果。

鄭文燦強調，外界所質疑正國會及新潮流派系問題是編故事，協商過程不論是交通部、勞動部及桃園市政府各首長都會掌握狀況，大家是一個團隊沒分彼此，大家意見沒有差距。

鄭文燦建議，華航跟機師工會應該都各退一步，並重申如果何煖軒聽我建議，罷工一定不會發生，因為他一開始就認為應該可以在一年協議期內完成勞資協調，不解為什麼長榮可以完成，華航卻不能？

鄭文燦認為，可能何煖軒比較接受華航公司內部，特別是管理階層的意見，對外部的意見，基於希望達成共識的意見，他並沒有採納，並提到，罷工發生之後必須有更大共識才能化解，他相信只要保持同理心、保持對話，都各退一步，強調桃園市政府、交通及勞動部是同個團隊，一定要敦促勞資雙方，能夠把問題解決。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/