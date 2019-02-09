消保處：旅行業者負擔合法但不公 交通部應要華航負責

2019-02-09 11:37

〔記者陳宜加／台北報導〕華航罷工惹議，旅行業者不滿政府要求吸收損失，旅客應向華航求償。交通部觀光局今天出面滅火，表示民法規定行之有年，不是這次罷工才有不同。行政院消保處表示，國外旅遊定型化契約中納入民法規定，加強保障消費者權益，但的確不能讓旅行業者全部負擔，而應要求華航負主要責任。

觀光局聲明，滯留費用不得向旅客收取是契約規定義務，依據民法第514之5條第2項明文規定，依「國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項」規定，因不可抗力或不可歸責於旅行業事由，變更行程增加的費用，不得向旅客收取。

消保處簡任秘書陳星宏也證實，相關規範不只在定型化契約中規範，而是民法，因民法並未強制，為保障消費者權益，當時納入定型化契約中，即為強化權利義務相關規定，買賣雙方簽約時即清楚知道規範，一簽約就有履行義務。

他坦言，有業者認為民法相關規定不妥，但民法施行多年，不能因現在的事情而有不同。不過，航空公司罷工造成影響，由旅行業者全部吸收的確不公平，交通部應整合觀光局意見，不能讓旅行業者負擔，而是要求華航負擔主要責任。

他指出，華航有防止或降低風險義務，以免風險繼續擴大，否則不能僅推給不可抗力因素。站在消保處立場，可以理解旅行業者苦衷，面對罷工，始作俑者應該是航空公司，除非華航聲稱已善盡防止工作，則應以個案認定賠償。

消基會秘書長吳榮達表示，若正式申訴案件達20件的門檻，消基會將啟動團體訴訟機制，協助消費者求償。根據消保法規定，旅客權益應優先適用定型化契約應記載及不得記載事項，針對滯留國外或提前終止契約，賠償則回歸民法規範。

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