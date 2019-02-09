姻緣從天降！ 月老祖廟促情緣辦拋繡球

2019-02-09 11:25

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義大福興宮月老祖廟大年初五舉辦「拋繡球來幸福」活動，有212人報名，其中求緣女性32人、男性180人，第一位上場莊姓女子所拋的繡球被兩位男生接住，經「猜拳」由許姓男子勝出，兩人互相留下連絡方式，很有機會締結情緣。

大福興宮主委曾東本表示，很多前來求神助而能有情人成眷屬者，會準備喜餅還願，而中廟中喜願送子觀音也很靈驗，成眷屬者喜獲麟兒、千金後，攜來麻油酒雞、蛋糕謝神恩。

曾東本指出，古代拋繡球是求親，現在拋繡球比較像是一種交誼，大福興宮首次舉辦，希望未婚男女忙於工作時，也不要忘了尋找對象、及早生兒育女，因而不僅拋、接繡球者可以連絡，所有參加者都是有緣人，也可以嚐試彼此交往，期待有情人終成眷屬。

第一位上台拋繡球、綽號「小安」的莊女，拋的繡球大家競相搶接，結果兩位男生搶到互不相讓，主持人只好請兩人「剪刀石頭布」決定繡球歸屬，最後由來自彰化的許姓男子勝出，喜孜孜地與莊女互留連絡方式。

許男表示，這次是由家人代為報名，很高興可以搶得頭采，希望會有好事發生。

莊女也大方說，會和許男嚐試連絡，如果有緣就繼續走下去。

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