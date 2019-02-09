華航勞資談判 交部傾向支持管理疲勞航班、保障升訓

2019-02-09 11:09

〔記者陳宜加／台北報導〕華航勞資協商破局，機師工會華航分會8日上午6點起啟動罷工，至今邁入第二天，機師工會截至今天上午統計，目前已募集機師檢定證共380張，全台3處仍持續開放飛行員繳交。交通部緊急邀集勞資雙方，今天下午3點重回談判桌。

交通部政次王國材上午表示，機師工會罷工提出5項訴求，交通部傾向在疲勞航班管理、保障本國籍機師升訓等2項議題上有條件支持。但他今天協商中將優先提醒勞資雙方，公司永續經營仍是最重要的原則。

疲勞航班方面，王國材說，交通部希望一條一條攤開討論，而非「包裹式」統一降低派遣標準，因為部分機場可能因天候等因素，起降條件較惡劣，機師操作難度更高，但有些機場條件較佳，不能適用同一規範。

保障本國籍機師升訓方面，王國材表示，他同意企業應保障本土人才，也認為公司制度可以適度透明化，例如升訓考核標準，讓機師充分理解升訓先後，另外，目前外國人才就業規範在勞動法令中，今天勞動部也將有2名次長出席。

機師工會5項訴求包括：改善疲勞航班，8小時長程航班改3人派遣、12小時以上改4人派遣；副駕駛升訓透明化、保障國籍機師工作權；禁止對工會幹部施壓、脅迫、秋後算帳、與工會達成協議的權益項目由會員專屬；撤換破壞勞資關係的不稱職主管；比照長榮航空保證第13個月全薪、納入團協且會員限定。

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