加油站上廁所收10元 原免費卻驚見「使用者付費」字條

2019-02-09 11:34

〔即時新聞／綜合報導〕尿急怎麼辦？不少民眾會選擇到加油站內借廁所，不過有名網友表示在加油站廁所內發現門上貼著「使用者付費」，質疑該筆錢究竟是加油站收去或是員工自己收去？引起網路一片論戰。

女網友昨日於臉書發文，表示在高速公路上塞了一個多小時，小朋友喊想尿尿，加上老公開到腳快抽筋，所以下交流道找加油站，結果在加油站廁所門口看到一張寫著「非加遊客戶每次請付10元」的紙條，讓她相當困惑，這筆錢是加油站收去，還是員工自己收去？

文章一出被不少網友酸爆，紛紛表示「使用者應當付費，有什麼好討拍的」、「就是有這種免費慣了 ，當成應該的」、「加油站不是公廁，這有正當原因收費」，有網友說：「過年長假， 出遊返鄉的人都爆量， 打掃的也是辛苦啊，付員工一點加班費吧！」

不過另有網友出面緩頰，表示版主只是想問這筆錢是誰收走的，引起另一波討論，不少網友表示，不管誰收去的，都覺得10元很合理，歐洲大多要0.5歐元（約台幣18元）到3歐元（約台幣100多元）都有可能，反觀台灣加油站廁所免費提供民眾使用，已經相當佛心，現在收10元清潔費很合理。

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