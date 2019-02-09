華航機師罷工第二天 今取消延遲增為23班、明取消3班

〔記者陳宜加／台北報導〕華航機師罷工進入第二天，根據華航提供資料，今天共計取消17個航班、6個航班延遲，包括桃園機場入境5班、出境4班；高雄機場入境3班、出境4班，以及境外1班；明天目前取消3班，包括紐約─台北、溫哥華─台北、泗水─新加坡。
桃園機場今天共計9個航班取消，含出境4個航班、入境5個航班，受影響旅客人數約為1028人。桃機公司表示，仍積極與航空公司、航警局等其他駐機場單位協調，並請航空公司通知旅客最新情況，並協助受影響旅客簽轉事宜。
2月9日（週六）航班取消如下：
CI922 香港─台北
CI113 廣島─台北
CI838 曼谷─台北
CI933/934 高雄─香港來回
CI861/862 台北─金邊來回
CI935/936 高雄─香港來回
CI2581 高雄─上海浦東
CI012 台北─紐約
CI032 台北─溫哥華
CI601/602 台北─香港來回
CI751 新加坡─泗水
CI176/177 高雄─大阪來回。
2月9日（週六）航班延遲如下：
CI120/121 台北─沖繩 來回
CI503/504 台北─上海浦東來回
CI521/522 台北─廣州 來回
2月10日（週日）航班取消如下：
CI011 紐約─台北
CI031 溫哥華─台北
CI752 泗水─新加坡
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