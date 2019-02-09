北台灣整天濕冷、中南部溫差大 下週二氣溫回升

2019-02-09 08:49

〔即時新聞／綜合報導〕今天（9日）仍受東北季風影響，北台灣整天濕涼，白天高溫約19至21度，東半部高溫約23至26度，中南部影響不大，高溫仍有27至29度，但須留意日夜溫差大，民眾需請留意氣溫變化，適時增添衣物。

降雨方面，今天水氣稍增加，降雨範圍略擴大，東半部及桃園以北地區有局部短暫雨，新竹以南仍可維持多雲到晴的天氣。

氣象局預測，明天（10日）起至下週一（11日）持續受東北季風影響，北部及東北部屬於整天偏涼的天氣型態，不過這波東北季風對低溫的影響不大，下週二起東北季風減弱，白天氣溫逐漸回升，直到16至18日，東北季風才會稍微增強，屆時北台灣將再轉涼。

另外，由於東北風影響，今天台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區易有8至9級強陣風，海邊活動、海上作業請多留意。

空氣品質方面，今天受東北季風影響，北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖地區為「良好」等級；中部、雲嘉南空品區及金門地區為「普通」等級，雲嘉南空品區局部地區短時間可能達橘色提醒等級；高屏空品區仍位在下風處，擴散條件較差為「橘色提醒」等級，局部地區短時間可能達紅色警示等級。

國際都市氣象：

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