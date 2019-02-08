明天北台灣下探14度！ 天氣一路濕冷到開工日

2019-02-08 22:14

〔即時新聞／綜合報導〕春節連假快進入尾聲，今天（8日）北部氣溫明顯下降，而且受到東北季風影響，北部濕冷天氣將會持續到開工，提醒民眾出門要記得保暖、攜帶雨具。

中央氣象局預報，明天（9日）因為水氣增加，降雨範圍將略微擴大，台灣東半部、北部地區和馬祖有局部短暫雨，提醒民眾出門記得帶傘。不過，明天中南部受東北季風的影響並不大，新竹以南地區與澎湖、金門等地為多雲到晴的天氣。

溫度方面，受東北季風影響，北部、東部今天開始會持續4天低溫濕冷的天氣。明天北台灣白天高溫約19至21度，東半部約23至26度，中南部影響不大，高溫仍有27至29度，不過日夜溫差大；今晚至明天清晨北部及宜蘭低溫約14至16度，中南部及花東約15至19度仍較涼，請留意氣溫的變化適時增添衣物

紫外線方面，明天基隆市為低量級，台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、彰化縣、花蓮縣、連江縣、金門縣是中量級。台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣和澎湖縣則是高量級。

空氣品質方面，明天北部、竹苗、宜蘭、花東及馬祖、澎湖地區空氣品質指標為「良好」等級；中部、雲嘉南及金門地區是「普通」等級，只有高屏地區是「橘色」（對敏感族群不健康）等級。

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