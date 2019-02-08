華航明天15航班取消 6航班延遲

2019-02-08 21:21

〔記者簡惠茹、吳亮儀／台北報導〕桃園市機師職業工會今天（8日）發起罷工，工會與華航雙方預定明天下午3點到交通部協商，明天華航目前取消航班共15班，包含台北出發前往金邊、香港、紐約、溫哥華5班，高雄來回香港等5班。

華航表示，針對桃園市機師職業工會罷工行動，華航啟動緊急應變機制，原本預估8到9日受影響航班為24班次，受影響旅客近4000人，因多名機師同仁堅守工作崗位，多航班恢復派飛，統計今天取消航班降為13班次，受影響旅客降至1800人。

華航指出，明天華航將繼續優先調度可用人力及航機，同時請台灣虎航加班機，協調他航放大機型，儘速疏運旅客，對於旅客行程，華航一定會負責妥善安排，請旅客不要擔心。

截至今晚（8日）9點止，根據華航統計，明、後天共18航班取消、6航班延遲。其中，明天（週六）共15個航班取消、6個航班延遲；10日（週日）則有3個航班取消。而目前松山機場、台中機場往返航班不受影響。

2月9日（週六）航班取消如下：

CI922 香港─台北

CI113 廣島─台北

CI838 曼谷─台北

CI933/934 高雄─香港 來回

CI861/862 台北─金邊 來回

CI935/936 高雄─香港 來回

CI2581 高雄─上海（浦東）

CI012 台北─紐約

CI032 台北─溫哥華

CI601/602 台北─香港 來回

CI751 新加坡─泗水

2月9日（週六）航班延遲如下：

CI120/121 台北─沖繩 來回

CI503/504 台北─上海（浦東）來回

CI521/522 台北─廣州 來回

2月10日（週日）航班取消如下：

CI011 紐約─台北

CI031 溫哥華─台北

CI752 泗水─新加坡

詳請及動態可上華航官網「機師工會罷工說明專區」查詢。

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