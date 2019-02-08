爽！ 過年臨時住房態度差 民宿業者用這招趕走「台灣鯛」

2019-02-08 21:25

〔即時新聞／綜合報導〕不管是飯店還是民宿，每逢過年總是一房難求，有民宿業者就在臉書發文，表示初三（7日）碰到一家4口「台灣鯛」，態度很差的要求臨時住房，甚至還嫌貴討價還價，離開後又返回表示願意加價住宿，但業者早已決定不接這組客人，於是笑著說房間已經賣掉囉」，讓這一家4口吃了閉門羹。許多網友見狀直呼「有夠爽」。

一名民宿業者在臉書《爆怨公社》發文表示，「今年的年假有9天，代表了飯店民宿的房務痛苦的日子有9天...大家都知道年假的房間一定要事先訂，不然肯定一房難求，這幾天還是天天有散客上門問有沒有房間......（當然是沒有）」。

該業者指出，初三時民宿來了一家4口「台灣鯛」想臨時住宿，而剛好一間4人房有客人臨時有事無法來入住，但因為過年關係價錢從3500元調整為5000元，沒想到他們嫌貴跟老闆娘殺價成3000元，露出「一付房間不賣我就只能養蚊子的大爺樣」。

業者說，但因為過年時廚房阿姨、房務、小管家的薪水都是加倍計算，大夥們也都很忙因此老闆娘決定不接，而這一家4口「台灣鯛」只好悻悻然嘴巴碎念著、離開去找其他民宿；「這一家4口一個多小時後又回來了！八成是沒有房間了！這是正常的！」

業者表示，第2次「台灣鯛」很乾脆的開口加價，表示願意出4000元，但因為老闆娘事先有交代，這組客人不接，因此工作人員便笑容可掬地說「房間已經賣掉囉！」他們聽聞也只好一臉錯愕的離開。

許多網友見狀也直呼爽，留言「爽，有錢嘞！他X的他不是最有錢的那個」、「看著聽著..為什麼有一種療癒的悸動..勝利的感動..」、「出不起錢就不要出來玩！給老闆娘1個讚！」、「爽，老闆娘屌」、「有房就不錯了還殺價...他是哪來的自信」、「本日最療癒」。

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