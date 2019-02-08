日月潭初三湧進8.1萬人 史上第3多

2019-02-08 18:47

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭風景區春節期間吸引大量遊客，尤其大年初三共湧入8萬1700人，是日管處自2009年統計旅遊人次以來，第三高的旅遊人次，日管處說，潭區單日遊客最高峰，是在2013年創下10萬1000多人，第二高則是2015年的8萬6000多人，今天大年初四，因九族文化村人潮稍減，大日月潭地區旅遊人次來到7萬7334人，雖然比昨日少，但仍比初一、初二的5萬多人還要多。

日管處表示，受初三潭區旅遊人次爆量影響，加上交通宣導呼籲遊客提早進場，因此今天旅遊車潮湧現得特別早，像是熱門景點水社，周邊的中興停車場在上午約10點就客滿，其他像是伊達邵、日月潭纜車站等地，停車場也是9成滿，遊客仍是絡繹不絕，其中水里車埕遊憩區，今天旅遊人次來到1萬2517人，比初三的12237略增280人。

今年春節初一、初二，潭區遊客分別為5.1萬、5.7萬人次，初三則是攀上最高峰，來到8萬1700人，今年春節年假長，容易分散遊客人數，加上台中花博，以及南投燈會稀釋旅遊人潮，今天初四潭區遊客降至7萬7334人，此外，今下午遊客離場時間也提早，像初三到下午5點才獲紓解，今天則是4點半就沒有明顯車陣。

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